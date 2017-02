Szczesny 6,5: Sempre puntuale quando chiamato in causa



Rudiger 7: Forza fisica e tenacia. Fa vedere le streghe a Perisic: Maciste



Manolas 6,5: Prestazione di altissimo livello. Uno così farebbe molto comodo all’Inter



Fazio 6,5: Regola e gestisce la retroguardia con personalità e senza ansie



Juan Jesus 6: Mai impensierito da Candreva, fa il suo.



De Rossi 6,5: Dispensa esperienza e qualità. Gioca di prima, sempre con precisione. (Dall’84’ Paredes s.v.)



Strootman 6: Segue lo spartito senza acuti, ma con diligenza. Tagliavento lo grazia quando falcia Eder nella propria area di rigore.



Salah 6,5: In ritardo di una frazione di secondo su un pallone respinto da Handanovic. Si sacrifica in copertura e riparte sempre con rapidità. (Dal 71’ Perotti 6,5: Glaciale dagli undici metri. Chiude la gara)



Nainggolan 8,5: Scherza Gagliardini e deposita quasi sotto l’incrocio la perla che vale l’uno a zero. Non contento si fa 40 metri palla al piede e sigla anche il raddoppio. Di gran lunga il centrocampista più forte della Serie A.



Bruno Peres 7: Nella prima frazione di gioco fa di Perisic ciò che vuole. Costante anche nella ripresa (Dall’88’ Vermaelen s.v.)



Dzeko 6,5: Solite sportellate e gioco di sponda. Handanovic gli nega la gioia poco dopo la mezzora



Spalletti 7,5: Schiera una Roma tosta e spedita verso l'obiettivo