Roma-Cesena 2-1



Alisson 5,5: Salva il risultato con un'uscita su Rodriguez nel primo tempo, ma combina un pastrocchio con Manolas regalando il gol del momentaneo pareggio al Garritano. Da chiarire le responsabilità con il greco: se Alisson avesse chiamato la palla, come sembra, le colpe sarebbero del difensore.



Rüdiger 6: Nervoso per tutta la partita, rischia parecchio per i continui battibecchi con Ligi.



Manolas 4: Non riesce a tenere Rodriguez nella prima frazione di gioco. In un'occasione deve ringraziare Alisson che ha impedito all'attaccante bianconero di portare in vantaggio i suoi. Ostacola il portiere brasiliano nell'uscita che causa poi il gol di Garritano. Disastroso.



Juan Jesus 6: In un primo tempo tutt'altro che esaltante per i colori giallorossi, la prestazione dell'ex Inter è sufficiente, senza sbavature ne' acuti.



(46' Nainggolan 7: Entra lui e cambia la partita. Il belga è l'anima della Roma e dai suoi piedi parte l'azione che regala il vantaggio giallorosso. Dà ritmo alla squadra e sa quando accelerare le azioni romaniste. E' difficile fare a meno di lui).



Peres 5.5: Senza infamia e senza lode la prestazione del brasiliano. Sottotono il rendimento dell'ex Torino, in campo per mancanza di alternative.



Strootman 6: Non brilla nei 90 minuti, lo spunto nel finale provoca il rigore che regala la vittoria alla Roma.



Mario Rui 5,5: Si perde Kone sulla punizione che porterà poi al palo centrato dal centrocampista. Ha l'attenuante del lungo stop, gli servirà tempo per tornare a ritmi accettabili.



Perotti sv



(dal 21' Dzeko 6: Segna il gol del momentaneo vantaggio giallorosso ma prima si mangia almeno due occasioni limpidissime. Sprecone)



Totti 6,5: Novanta minuti abbondanti per il capitano giallorosso che strega il pubblico dell'Olimpico con aperture millimetriche e colpi di tacco spesso illuminanti. In un match con ritmi bassi la sua presenza è ancora determinante.



El Shaarawy 6: Dopo un paio di occasioni sprecate, si fa perdonare regalando a Dzeko un assist al bacio che il bosniaco non può davvero sbagliare.





All. Spalletti 6: Rischia tantissimo la sua Roma, ma alla fine passa con l'aiuto dell'arbitro e un pizzico di fortuna.