Crotone - Roma 0-2



Szczesny 6: Incredibile l'ingenuità del portiere polacco sulla conclusione di Falcinelli, ma il guardalinee lo toglie d'impaccio alzando la bandierina. Si riscatta sulla conclusione potente di Acosty dalla distanza.



Manolas 6,5: L'attenzione è sempre alta, la difesa ha trovato la sua quadratura. Concreto e solido, continua ad essere una certezza.



Fazio 6,5: L'argentino è impeccabile e ha un ottimo senso della posizione. Dopo la rete di martedì contro la Fiorentina, anche oggi ci va vicino con un colpo di testa che si stampa sul palo.



Rüdiger 6,5: Fisicamente non ha rivali, il tridente difensivo della Roma con lui è insuperabile. Difficile farne a meno.



Peres 5: Passaggi sbagliati, palle perse, cross a vuoto. Non è questo il giocatore che la Roma pensava di aver preso dal Torino. L'ex granata continua a deludere.



(dall'88' Mario Rui sv)



Strootman 6,5: Il centrocampo è roba sua. Punto di riferimento dei suoi compagni, difende palla, smista e lancia. Un tuttofare di enorme qualità.



Paredes 6: Bello ma non balla. L'ex Empoli ha tutte le carte il regola per diventare un perno del centrocampo giallorosso, ma quando chiamato in causa raramente diventa protagonista. Anche oggi fa il suo compitino e nulla più.



Emerson 6,5: Il brasiliano è in fiducia e si vede. Attento in fase difensiva, spigliato nel tentativo di forzare la difesa calabrese. Sorprendente.



Salah 6,5: Non brilla come qualche mese fa, ma quello che fa è ampiamente sufficiente per riuscire a centrare la vittoria: si procura il rigore sbagliato da Dzeko e poi gli regala un assist che vale un gol).



(dall'80' De Rossi sv)



Nainggolan 7: Le polemiche settimanali non hanno minimamente scalfito l'umore del belga che, fascia di capitano al braccio, trascina la Roma e segna il gol del vantaggio giallorossi. Schiacciasassi.



(dal 90' Perotti sv)



Dzeko 6: Il rigore sbagliato pesa come un macigno e condizione tutta la sua partita. Sul finale Salah gli fa un regalo grosso come una casa, lui ringrazia di cuore.





All. Spalletti 6: Dopo un primo tempo con poche idee, sa far cambiar marcia ai suoi calciatori durante l'intervallo. Convincente.