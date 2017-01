Genoa-Roma 0-1



Szczesny 7,5: compie un autentico miracolo a fine primo tempo su Izzo con un riflesso felino, si ripete nel recupero della ripresa su Ocampos, salvando di fatto il risultato.



Rudiger 6: Ocampos prova a sgucciargli via in diverse occasioni. Lui non risparmia randellate per fermarlo. Rimediando anche l'ammonizione che gli costerà la squalifica contro l'Udinese.



Fazio 6,5: comanda la difesa romanista con calma olimpica, non risparmiandosi ripartenze palla al piede che spaccano a metà la retroguardia rossoblu.



Jesus 6,5: annulla Simeone e già questa è una notizia. Gioca una gara ordinata e priva di sbavature.



Emerson 5,5: qualche distrazione di troppo al cospetto di un Lazovic versione-turbo. Diligente in fase di copertura, assente in quella di spinta.



Strootmann 6,5: vero padrone del centrocampo dove fa letteralmente ciò che vuole. Anche quando non lo si vede. Sullo 0-0 rischia il rigore su Rigoni.



De Rossi 6,5: lavora d'esperienza e di voce, facendosi sentire con compagni, avversari ed arbitro. Anche troppo però, tanto da rimediare un giallo per proteste molto pesante essendo diffidato.



Peres 7: Laxalt lo costringe a stare sulle sue. Lui non si scompone e spinge quando può. Proprio da una sua incursione arriva la conclusione sporcata da Izzo da cui nasce la rete del vantaggio giallorosso. Esce dolorante dopo un czolpo al petto.

(dall'85' Manolas SV)



Naingollan 7: anima e cuore dei giallorossi. Agisce alle spalle delle punte fungendo da cuneo tra la linea mediana e quella difensiva del Genoa. Cofie cerca di limitarlo ma non ci riesce.

(dall'88' Paredes SV).



Dzeko 6,5: con una zampata dopo due minuti costringe Perin ad una parata memorabile ma anche all'infortunio che costa la sostituzione al portiere rossoblu. Nella ripresa anticipa Burdisso sotto rete ma il palo gli strozza la gioia. Fa reparto da solo.



Perotti 5: il peggiore dei suoi. Dopo un primo tempo in ombra, l'ex idolo della Nord non fa meglio nella ripresa, anche perché i compagni lo cercano poco e male. Esce subbissato dai fischi di Marassi.

(dal 77' El Shaarawy SV: dentro nel quarto d'ora finale. Troppo poco per farsi notare)



All. Spalletti 7: ha il merito di non compiere gli errori commessi nella Marassi rossoblu da Montella, Allegri e Sousa. Non solo non sottovaluta il Genoa ma, con una partenza fulminea, lo sorprende costringendolo sulla difensiva.