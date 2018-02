Hellas Verona-Roma 0-1





Alisson 6,5: nel primo tempo è bravo in un paio di occasioni ad uscire dall'area per anticipare gli avversari. Nella ripresa controlla bene l'area ma non corre pericoli particolari



Florenzi 6: solita grande generosità, ma dalla sua parte arrivano i pericoli più grandi con le incursioni di Matos e Fares



Manolas 6,5: attento e concentrato per tutta la gara. Nel concitato finale è bravo ad anticipare i diretti avversari sui traversoni che piovono in area.



Fazio 6,5: ordinato e diligente, a volte soffre la rapidità di Matos e Aarons, ma tutto sommato se la cava. Giganteggia sui palloni alti dove anticipa costantemente Petkovic. Nel finale si erge a muro a protezione di Alisson.



Kolarov 6: gioca una gara onesta, senza infamia ne lode. Spinge poco ma controlla sempre bene il diretto avversario in difesa.



Pellegrini 4,5: gioca una buona prima frazione di gioco dove duetta bene con Strootman e Nainggolan, ma nella ripresa si fa subito buttare fuori per un brutto fallo da dietro. Incosciente.



Strootman 6,5: è l'uomo d'ordine della mediana giallorossa. Dopo l'espulsione di Pellegrini prende per mano la squadra dimostranzo intelligenza e grande esperienza.



Under 7: pronti-via e porta subito in vantaggio i suoi con un gran sinistro. Gioca 70' di buona qualità mettendo costantemente in difficoltà Fares su quella fascia. Decisivo.



(dal 70' Gerson 6: da sostanza al centrocampo e aiuta in fase di ripiegamento).



Nainggolan 6,5: agisce da regista avanzato partendo sempre alle spalle dei due mediani del Verona e creando diversi grattacapi alla retroguardia gialloblù. Nella ripresa si abbassa a fare il mediano dispensando grinta e aggressività.



El Shaarawy 6: si trova di fronte ad un Ferrari concentrato ed agguerrito che gli da sempre poco spazio per affondare. Gara discreta senza guizzi degni di nota.



(dal 77' Perotti sv:entra nel finale sacrificandosi per la squadra).



Dzeko 5: solita fisicità al servizio della squadra ma pure soliti clamorosi errori sotto porta. Sbaglia almeno 3 palle gol che avrebbero potuto chiudere la gara molto prima.



(dall'88 Defrel sv: entra solo fer far guadagnare qualche prezioso minuto ai suoi).





All. Di Francesco 6: la sua Roma torna a vincere ma lo fa senza convincere troppo. Solito buon gioco nella prima fase, ma ancora troppi errori al tiro. nonostante l'uomo in meno gestisce bene il finale.