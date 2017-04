Roma-Atalanta 1-1



Szczesny 6: Non è particolarmente chiamato in causa. La sua partita è di ordinaria amministrazione.



Rüdiger 5,5: Ha sulla coscienza la rete atalantina per non aver saputo mettere un freno a Conti.



Manolas 6: Il greco è il migliore del pacchetto difensivo, anche se la sua partita dura solo un tempo.



(dal 46' Peres 6: Entra e la partita cambia. La sue discese non sempre si concretizzano in qualcosa di pericoloso, ma sicuramente la difesa bergamasca ha un grattacapo in più cui pensare).



Fazio 6: Qualche imprecisione di troppo da parte del centrale argentino, non ancora tornato al top della condizione fisica.



Mario Rui 6: Non impressiona, ma non molla mai. Entra nell'azione del pareggio romanista. Poi di lui si perdono le tracce.



Strootman 5,5: Il primo tempo è da dimenticare come quello dei suoi compagni, nella ripresa cresce ma non riesce a lasciare il segno.



De Rossi 6: La mezza rovesciata che si stampa sul palo vale il prezzo del biglietto. Meglio il secondo tempo, in cui guadagna fiducia e si rende pericoloso.



(dal 78' El Shaarawy sv)



Salah 6: Prova a bucare lateralmente, ma la difesa dell'Atalanta è insuperabile.



Nainggolan 5,5: Prende una traversa con un tiro dalla distanza, soluzione che prova in diverse altre occasioni ma viene sistematicamente murato dai difensori di Gasperini.



Perotti 5,5: Manca di efficacia e il gol è un pallido ricordo.



(dall'86' Totti sv)



Dzeko 6: Si fa trovare pronto nell'occasione del pareggio, prova a creare qualcosa fa estrema fatica contro la difesa atalantina.



All. Spalletti 5,5: L'approccio alla partita non è all'altezza, nella ripresa aggiusta un po' le cose ma non basta a portare a casa i tre punti.