Atalanta-Roma 0-1



Alisson 6: prima partita da titolare di Serie A italiana con la Roma per il brasiliano classe ’92, ma non lo dà a vedere. Sicuro negli interventi in uscita su Petagna all’inizio, è decisivo nella parata sul Papu. Il resto è ordinaria amministrazione.



Bruno Peres 6: trova l’anticipo alto e conquista gli angoli ma la prestazione totale non è sopra le righe. Troppo interno, non si allarga e Di Francesco è costretto a correggerlo. Sfortunato, si fale ed è costretto ad uscire. Dal 36’ st Fazio, inclassificabile.



Manolas 5,5: sbaglia nei primi minuti a avvantaggia il Papu che per sua fortuna non ne approfitta, prova spesso a impostare palla ma non riesce a interpretare al meglio la partita. Buone comunque le chiusure su Petagna con la sua fisicità.



Juan Jesus 6: ha la velocità per tenere Petagna e la mostra, ma sul piano fisico fatica non poco nell’uno contro uno, spesso finendo per commettere fallo. Non rallenta mai la corsa.



Kolarov 7: buona prestazione la sua, con buona scelta di tempi. Sbaglia due cross verso il centro ma si fa perdonare dalla punizione intelligente e precisa che beffardamente passa sotto la difesa atalantina e si infila in rete con l’interno sinistro. Rischia il raddoppio su punizione laterale. Uomo partita.



Nainggolan 6,5: male, favorisce l’inserimento di Gomez, poi però ottiene la punizione nel contrasto con Masiello che vale il gol di Kolarov e sfrutta i contropiedi invadendo l’area nemica. Nel primo tempo un po’ spaesato, cresce molto nel secondo.



De Rossi 6: perde palla ma mette fuori gioco Petagna. Molto pressato dalla difesa dell’Atalanta non riesce a impostare il gioco della Roma, ma recupera palla in fase difensiva.



Strootman 6: cerca spesso Dzeko e vince il duello su Freuler. Da segnalare la veronica splendida su Masiello.



Defrel 5,5: si deve adattare come ala da punta centrale e spesso recupera la posizione del compagno Bruno Peres. Al 23’sfrutta l’uscita sbagliata di Masiello e regala l’occasione migliore alla Roma prima del gol. Si fa ammonire e poi diventa invisibile. Dal 28’ st El Sharaawy: 5, entra, non si fa vedere e la sbaglia sotto porta.



Dzeko 6,5: punta al titolo di capocannoniere della squadra giallorossa, ma nei primi minuti tira alto sulla porta. Poi si sveglia e si dimostra il migliore lì davanti. Si fa trovare spesso pronto ma non si fa servire dai compagni.



Perotti 6: lascia spesso andare per Kolarov e non si rende protagonista. Dal 39’ st Pellegrini, inclassificabile.



All. Di Francesco 6,5: non contento, deve richiamare più volte i suoi a cambiamenti di posizione, scoprendo un Bruno Peres troppo interno e tardando per questo il rientro dagli spogliatoi. Sa comunque disporre bene la squadra nelle difficoltà del gioco e riesce a contrastare la fisicità dei bergamaschi. La sua è una Roma cinica e razionale che riesce a gestire il risultato fino alla fine, senza sfruttare al meglio i contropiedi. Buona la prima.