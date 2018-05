Cagliari-Roma 0-1



Alisson 7: Insuperabile. E' provvidenziale sulla deviazione sfortunata di Peres e sul tentativo di Sau. Dentro l'area le prende tutte lui.



Peres 5,5: perde qualche pallone di troppo a ridosso dell'area, prestazione incolore.



(Dal 58' Florenzi 6: entra in gara con i giri del motore alti. Utile soprattutto in copertura.)



Capradossi 6,5: debutto in Serie A da incorniciare. Gara senza sbavature, è decisivo in un paio di chiusure all'interno della propria area. Deve alzare bandiera bianca per i crampi.



(Dal 68' Silva SV).



Fazio 6,5: fa valere tutto il suo fisico nel duello scoppiettante con Pavoletti.



Kolarov 6: sempre attento in fase difensiva, ma si vede troppo poco nella metà campo avversaria.



De Rossi 6,5: prende per mano il centrocampo giallorosso, dettando i ritmi di gioco da vero leader.



Gonalons 6: quasi mai nel vivo della gara, qualche disattenzione di troppo in fase di non possesso.



Under 7: si accende a sprazzi, ma quando lo fa s'inventa un mancino chirurgico che bacia il palo e si insacca in fondo alla rete.



(Dall'85' Schick SV)



Nainggolan 6: se le dà di santa ragione con Barella in mezzo al campo. Corre e lotta come un leone, ma è poco incisivo negli ultimi 30 metri.



Gerson 5,5: qualche lampo di classe, niente di più.



Dzeko 6: il suo lavoro spalle alla porta è prezioso come sempre.







All. Di Francesco 6,5: i postumi di Coppa si fanno sentire. Nonostante tutto, la Roma espugna con esperienza la Sardegna Arena e porta a casa tre punti preziosissimi in chiave Champions.