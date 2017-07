Rick Karsdorp ha già iniziato la fase di recupero. Dopo aver lasciato Villa Stuart, con un tutore (che leverà tra una settimana) al ginocchio destro operato dal Prof. Mariani, nel giro qualche giorno potrà esercitarsi anche in palestra per il mantenimento del tono muscolare.30-40 giorni, poi il menisco sarà rivalutato prima di dare l'ok al giocatore per riprendere a giocare, perché con questo tipo di intervento si rischiano problemi alla cartilagine. Lo scrive Il Tempo.