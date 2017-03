Roma-Lione non sarà visibile in chiaro. I tifosi giallorossi rimarranno delusi se questa sera si collegheranno su TV8. Sul canale di Sky, infatti, era stata annunciata nei giorni scorsi la trasmissione in diretta della gara di ritorno degli ottavi di Europa League che vedrà gli uomini allenati da Luciano Spalletti provare l'impresa per rimontare il 4-2 subito all'andata in Francia, ma così non sarà.



DIETROFRONT SKY - Contrariamente a quanto annunciato in precedenza, infatti, il gruppo Sky di Rupert Murdoch ha scelto di tenere l’esclusiva del match che sarà trasmessa soltanto agli abbonati della pay-tv e trasmetterà la gara soltanto in differita dopo la mezzanotte.



COME VEDERLA? - Solo Sky Sport 1, quindi, trasmetterà la diretta della sfida a partire dalle 21.05 con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Su TV8, invece, la serata di Europa League verrà vissuta tramite lo studio in cui saranno presenti Alessandro Bonan e Federica Fontana e, a partire 21.05 l'appuntamento con la Diretta Europa League.