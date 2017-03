Alla vigilia di Roma-Lione, l’allenatore dei francesi, Genesio, nella conferenza pre partita ha dichiarato: “La Roma è una delle favorite per vincere la competizione. I giallorossi sono molto forti, per questo sono secondi in Campionato. Con le squadre italiane non è mai semplice e la Roma può contare su un bel gioco e attaccanti molto veloci. Ho sentito che Spalletti ha detto che la Roma ha il 67% di possibilità di passare il turno, ma su un nostro giornale hanno detto che anche noi abbiamo le stesse chance di proseguire l'Europa League”.