Roma-Lione (calcio d'inizio alle ore 21.05) è una gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale in Europa League. Si parte dal 4-2 dell'andata per i francesi. Per rimontare Spalletti si affida a Dzeko, capocannoniere dell'Europa League con 8 gol, supportato da Nainggolan e Salah. La mossa un po' a sorpresa è la presenza sulla fascia sinistra del portoghese Mario Rui. Dall'altra parte occhio alla premiata ditta Tolisso-Lacazette, entrambi già in rete all'andata e pezzi pregiati sul prossimo mercato estivo, con in particolare il centrocampista francese nel mirino della Juventus. Arbitra l'ungherese Kassai.