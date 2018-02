Il mercato di gennaio si è concluso da pochissimo, ma la Roma deve già far fronte agli attacchi dei top club europei per Alisson. Il portiere brasiliano sarà il pezzo pregiato dei giallorossi per la finestra estiva, ma il Liverpool si sta già muovendo per anticipare la concorrenza di Real e PSG. Come sottolinea Sky Sports News, alcune fonti in Italia riportano che i Reds hanno già avviato i contatti per l’ex Internacional attraverso un intermediario italiano. Dopo il tentativo di gennaio, la squadra di Klopp è già tornata alla carica per Alisson, ma la Roma non farà sconti: il numero 1 giallorosso è valutato ben 70 milioni di euro.