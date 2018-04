Sarà Roma contro Liverpool in semifinale di Champions League. Da Trigoria sono arrivate tante voci a proposito del sorteggio: anche Daniele De Rossi ha commentato la sfida coi Reds e l’avvicinamento al derby a Roma Tv.



Abbiamo visto il sorteggio, cambiava pochissimo in base a chi avremmo pescato. Quello è il livello, sono tutte squadre fortissime e meravigliose. Il Liverpool ha fatto un exploit simile al nostro battendo quella che per me era la favorita, il City. Ha un allenatore che mi fa impazzire, siamo preoccupati ma è giusto. Come lo eravamo con Barcellona e Shakhtar. Giocano bene ma siamo convinti che possiamo avere chance.



Avete metabolizzato il Barcellona?

Sì, abbiamo una partita delicatissima domenica alla quale teniamo tantissimo noi e i tifosi. E’ importante anche per la classifica e non solo solo per un discorso cittadino. Questa partita un po’ ci sta distraendo dall’ubriacatura di gioia che abbiamo avuto l’altra sera. Una partita che rimarrà comunque nella testa di tutti, ma siamo già puntati sul far bene nel derby.



Se ti avessero detto al’inizio della stagione che sareste arrivati in semifinale?

Non sarei stato molto fiducioso onestamente, ma sapevo che siamo forti e che avremmo metabolizzato le idee del mister facendo un bel campionato. Di arrivare a questo punto, di solito riservato ai fenomeni e alle grandi squadre, non pensavo veramente.



Nel derby serve la tua esperienza da capitano.

Il derby è importante quanto la Champions, anche perché se non facciamo bene in queste ultime partite la Champions non la rigiochiamo. Abbiamo visto quanto è bello giocarla e dobbiamo conquistarcela. Non hanno bisogno del capitano che li bacchetti, hanno giocato tutte le partite con grande testa e attenzione, abbiamo avuto dei passi falsi soprattutto in casa ma vogliamo invertire la rotta. Non c’è bisogno di stimolare nessuno, sono tutti grandi professionisti.