Roma si prepara al sold out. Dopo quello fatto registrare contro il Barcellona, l’Olimpico sarà ancora una volta tutto esaurito per la gara di ritorno della semifinale di Champions League contro il Liverpool, in programma il 2 maggio alle 20.45. La prima fase di prelazione è iniziata venerdì alle 16, tre ore dopo il sorteggio di Nyon e fino ad ora sono stati staccati quasi 21 mila biglietti. Gli abbonati avranno il diritto di acquistare un tagliando fino alle 23.59 di martedì, poi alle 10 di mercoledì scatterà la fase di vendita libera per tutti i tifosi giallorossi.

Per i quarti contro il Barcellona, i biglietti per lo stadio Olimpico terminarono in meno di otto ore.