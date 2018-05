Non riesce la seconda clamorosa impresa alla Roma, che non va oltre il 4-2 nel ritorno contro il Liverpool. Non basta la doppietta di Nainggolan nel finale, che mette solo paura ai Reds. Il Ninja, però, non è del tutto soddisfatto della prestazione, visto il disimpegno sbagliato all’inizio del primo tempo che ha permesso a Mané di segnare l’1-0. “Orgoglioso di far parte di questa squadra… Mi spiace per l’errore che ha pesato molto sul risultato finale… Si va avanti…” C’è tanto rammarico per il belga, ma nei commenti i tifosi lo stanno già consolando.