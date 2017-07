Almeno per il momento, la Roma non potrà contare su Matija Nastasic per la sostituzione di Rudiger. Secondo quanto riporta Sky Sport, lo Schalke 04 ha bloccato la partenza del difensore centrale classe '93 individuato dal ds giallorosso come il profilo idoneo per completare la retroguardia della squadra di Di Francesco. La Roma aveva messo sul piatto una cifra vicina ai 12 milioni di euro per l'ex giocatore della Fiorentina, una valutazione che per ora non trova l'approvazione del club tedesco, che ne chiede almeno 3 in più e ha deciso di stoppare le trattative con la Roma. Nastasic è legato allo Schalke 04 fino a giugno 2019 e Monchi dovrà probabilmente rilanciare o indirizzarsi su piste alternative.