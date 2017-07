“Nastasic per la difesa? Buon giocatore, esperto, con caratteristiche interessanti. In più è già stato in Italia”, aveva dichiarato il direttore sportivo della Roma Monchi dalla conferenza stampa di Pinzolo. La Roma segue con grande interesse il difensore classe 1993, ma dalla Germania arriva una chiusura da parte dello Schalke 04, proprietario del cartellino del giocatore.



LO SCHALKE FRENA - “Nastasic è un giocatore importante per noi, fa parte del nostro progetto”, ha spiegato il direttore sportivo Christian Heidel alla BILD. Nonostante la smentita, la Roma continua a lavorare con grande fiducia all’operazione. Continuano i contatti, soprattutto per far abbassare le pretese dello Schalke 04 che inizialmente chiedeva 20 milioni di euro. Si lavora sui bonus, ma il direttore sportivo Monchi resta molto fiducioso.