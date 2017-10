Bodgan Lobont, portiere della Roma, è stato convocato dal ct Contra con la Romania: "A Roma c'è un modo di giocare e di pensare ben definito -ha dichiarato a FRF TV-. Anche se non gioco, seguo tanto i compagni e cerco di fare tanto per lo spogliatoio. La mia chiamata? Il nuovo ct Contra ha spiegato bene i suoi perché. In questo momento c'è tanto talento in Romania, abbiamo bisogno solo di tornare a essere squadra vera. Vivo le stesse emozioni di vent'anni fa. A quasi quarant'anni, ho l'entusiasmo di un ragazzo. Gioco in una società importante come la Roma dove cerco di trarre il meglio da tutti i campioni in rosa. Io il 'Gatto'? Mi ispira questo soprannome che mi è stato dato a Firenze nel 2006. C'è il mio carattere e il mio modo di parare