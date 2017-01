"Il campionato in alto è sicuramente diventato aperto. Mi dispiace non succeda lo stesso in basso". Giovanni Malagò, presidente del Coni e noto tifoso romanista, parla del momento del campionato e dei 25 anni di Totti in giallorosso. "Totti in Serie A per 25 anni consecutivi è una cosa spaventosa. Lui è uno spot per il calcio in assoluto, un eroe positivo come sono tutti questi ragazzi che stanno emergendo. Ho visto che quando è entrato ieri il pubblico di Udine lo ha applaudito, penso che il nostro calcio ha bisogno di eroi positivi".