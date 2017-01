Niente mercato, almeno fino a giugno. I big della Roma non si muovono, a gennaio resteranno alla corte di Spalletti, a fine stagione si potranno fare tutti i discorsi del caso. Con calma, senza fretta. Manolas, Strootman, Dzeko, Rudiger, Nainggolan, la volontà da parte di tutti è quella di restare per provare a scrivere la storia giallorossa, vincendo uno scudetto che avrebbe dell'incredibile. La Juve è forte, ma non è lontana, lottare fino alla fine per il Tricolore è tutt'altro che un'utopia.



PATTO PER LA ROMA - I problemi di natura economica ci sono, inutile negarlo, ma non stati messi da parte. Il denaro può aspettare, le richieste di ritocco dell'ingaggio (come nel caso di Nainggolan) e quelle di prendere in considerazione le ricche offerte da altri club (leggi alla voce Manolas) sono state posticipate e non condizioneranno il resto della stagione. All'interno dello spogliatoio è stato fatto un patto: uniti per la Roma, uniti per lo Scudetto.