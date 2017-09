Kostas Manolas, difensore della Roma, è intervenuto prima della sfida contro l'Atletico Madrid. Ecco le sue parole ai microfoni di Premium Sport:



I dieci giorni di riposo possono crearvi un problema?



"Abbiamo comunque il ritmo, non credo sia uno svantaggio o un vantaggio. Dobbiamo cercare di fare la nostra partita".



L'Atletico ha subito diversi goal su palla inattiva. Avete studiato qualcosa?



"Abbiamo visto come hanno preso goal, ma come sappiamo sono forti anche sulle palle ferme. Dobbiamo cercare di fare molta attenzione".



Manolas-Griezmann, che duello sarà?



"Lui comunque è un giocatore fortissimo. Io non ho paura di nessuno, cerco di fare il mio meglio".