Quella contro il Genoa potrebbe essere l'ultima partita con la maglia della Roma per più di un giocatore, oltre alla leggenda Francesco Totti. Kostas Manolas, difensore greco, che quest'anni ha raccolto 44 presenze in giallorosso, legittimandosi tra i leader della difesa di Luciano Spalletti, è tra i papabili nella categoria. Fortissima la volontà dell'Inter di portarlo in nerazzurro, tanto che il classe '91 è dato tra i partenti. Secondo quanto detto in un'intervista a Sky Sport, però, potrebbe non andare così.



MI VEDO A ROMA - "L’anno prossimo io mi vedo qui, non ho mai parlato con la società per andare via. Siamo concentrati sul nostro lavoro e sulla partita di domenica, dobbiamo vincere per arrivare secondi". Sulla partita contro i rossoblù aggiunge: "Sarà una partita importantissima, dobbiamo vincere per raggiungere il secondo posto che è troppo importante per noi. Quest'anno senza Champions è stata dura, la Roma merita questa competizione e l’anno prossimo dobbiamo giocarla. Totti? Lo vedo tranquillo, non è strano. E’ un campione, una persona incredibile che ho avuto la fortuna di conoscere. Gli auguro il meglio per la vita. Può mettere la palla dove vuole, è intelligente ed elegante". Sul futuro della panchina giallorossa, infine: "Chi sarà il nuovo allenatore? Se ci saranno cambiamenti ci adatteremo, ma per adesso pensiamo a fare il bene della Roma".