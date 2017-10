Roma subito in campo a Trigoria dopo il successo interno con il Crotone: c'è da preparare l'anticipo di sabato con il Bologna. I calciatori impegnati nella gara dell'Olimpico hanno fatto scarico in palestra. Gli altri hanno prima svolto attivazione muscolare, per poi passare ad un lavoro sulla forza sempre in palestra, concludendo con una parte atletica sul campo. Al termine di quest'ultima fase i giocatori sono stati coinvolti in tre partitelle. Emerson Palmieri è rimasto oltre la fine della sessione per del lavoro atletico supplementare. Differenziato per Kostas Manolas: il greco ha lavorato a parte sul campo, dopo una fase in palestra.