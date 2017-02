"Io non temo nessuno. Hanno tanti giocatori forti ma siamo la Roma, andiamo a Milano per vincere". Kostas Manolas si appresta ad affrontare l'Inter in maniera spavalda: il difensore greco, intervistato dal match program ufficiale del club giallorosso, lancia il guanto di sfida a Icardi e compagni. "Sono una grande squadra, il cambio di allenatore gli ha permesso di fare buoni risultati, ma se faremo il nostro riusciremo a vincere la partita. Abbiamo una rosa competitiva, siamo sempre più solidi in difesa. Sappiamo che il doppio confronto con Inter e Napoli sarà decisivo. Questo nuovo modulo ci permette di essere sempre equilibrati, abbiamo sempre un uomo in più per coprire un eventuale errore: ci aiutiamo l'un l'altro e così la Roma sta diventando più solida. Siamo forti tutti, non posso dire che c'è un difensore più forte dell'altro. Fazio è arrivato come quarta-quinta scelta del mister poi ha preso confidenza e sta giocando benissimo, merita i complimenti. Sono contento di essere in una grande squadra come la Roma, ho fatto bene a venire qui".