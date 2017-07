Almeno 3 milioni di euro a stagione per la firma. Kostas Manolas è pronto a sedersi al tavolo delle trattative per il rinnovo contrattuale con la Roma. Il difensore greco, che attualmente percepisce circa 1.8 milioni netti a stagione, è in scadenza nel 2019 e aveva già raggiunto l'accordo con lo Zenit San Pietroburgo di Roberto Mancini, in una trattativa poi saltata per ragioni legate al cambio rublo-euro. La Roma si trova quindi spalle al muro: un mancato rinnovo in questa estate porterebbe il giocatore, tra un anno, a dettare le proprie condizioni sul mercato. Per firmare il prolungamento, Manolas chiede un sostanziale ritocco d'ingaggio: almeno 3 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, a patto che gli extra siano facilmente raggiungibili. Sul tavolo c'è una vecchia promessa di Walter Sabatini e il difensore ellenico non ha la minima intenzione di derogare a questa richiesta. Lo riporta il Corriere dello Sport.