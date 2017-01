"Manolas via a gennaio? Non mi risulta". A Roma sono giorni di vento forte, e insieme alla tramontana circola anche qualche voce insistente di mercato. Mauro Baldissoni ha provato a tranquillizzare la piazza, ma paradossalmente ad alimentare l'ultima indiscrezione è stato, in maniera del tutto involontaria, Francesco Totti. Il capitano giallorosso, seduto in panchina a Marassi, ha trovato al suo fianco un colosso greco solitamente abituato a scendere in campo. Quando il numero 10 romanista ha indicato Kostas Manolas ai fotografi, invitandoli ad accelerare il passo perché "rischiano di essere le ultime foto", è bastato un attimo: Manolas prossimo alla cessione. Ma la prospettiva di un addio a gennaio è alquanto lontana.



GLI ULTIMI SEI MESI? - Il centrale greco, nelle ultime ore, è stato accostato al Manchester United e all'Inter. Ma le parole di Mauro Baldissoni, direttore generale della Roma, allontanano con forza questa possibilità. Non sarà addio nelle prossime settimane, ma la dirigenza giallorossa sa benissimo che non si tratterà di una conferma facile. Il primo nodo riguarda un rinnovo di contratto spesso paventato ma, sin qui, ancora non concretizzato. Ma dalle parti di Trigoria vige una regola: contano i risultati. Conteranno per il prolungamento di Luciano Spalletti e così via, anche per i calciatori. La Roma ha potuto reggere in estate solamente a causa della clausola particolare fissata con l'Olympiacos: in caso di cessione entro il 31 agosto 2016, il club giallorosso avrebbe dovuto girare agli ateniesi il 50% del ricavato. Superata la scadenza, l'eventuale vendita diventa "libera".



QUALE DESTINAZIONE? - La suggestione United sembra legata prevalentemente al nucleo che Mino Raiola ha già portato a Manchester, con Pogba e Ibrahimovic alfieri rumorosi. Il vulcanico agente non è il procuratore di Manolas, ma fu lui a fare da intermediario con l'Olympiacos e, nello scorso marzo, aveva già lasciato intendere la possibilità di un addio del greco. Qualora Raiola potesse incidere sul trasferimento, l'ipotesi Red Devils sarebbe in grande ascesa. Sul difensore c'è anche l'Inter, che avrebbe già sondato la Roma per un affare da perfezionare in estate per consegnare a Stefano Pioli un centrale perfetto per le sue idee di gioco: potente fisicamente e velocissimo nei recuperi, l'ideale per chi ama una squadra votata al pressing alto come l'ex tecnico della Lazio. Non resta che attendere le prossime mosse, per ora solamente in vista di giugno. Anche se il mercato non ha mai certezze.