Kostas Manolas, difensore della Roma, ha parlato a Premium Sport prima della semifinale di ritorno di Champions contro il Liverpool: "Si riparte da oggi, è una partita diversa e ci serve la testa giusta per vincerla. Non dobbiamo fare gli errori sui loro palloni lunghi, dobbiamo fare la nostra partita come col Barcellona. Salah? Pensiamo a noi stessi. Se giochiamo ai nostri livelli penso che ce la faremo. Siamo anche noi veloci e forti e non dobbiamo avere paura di nessuno. Impatto dell'Olimpico come Anfield? Anche di più, non ho mai visto i tifosi romanisti come oggi da quattro anni che son qui".