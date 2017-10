Roma-Manolas, è partito il tira e molla per il rinnovo di contratto. L'accordo non è vicino ma il difensore greco ha dato la sua disponibilità a proseguire il rapporto con il club giallorosso anche per i prossimi anni: il suo contratto scade nel 2019 e la Roma e pronta a trattare.



Sono già partiti i primi contatti tra le parti, Monchi consapevole di avere questa priorità nella sua agenda di mercato. La distanza da colmare - scrive Il Tempo -, però, c’è ed e anche importante: il greco chiede un aumento sostanzioso di stipendio, attualmente guadagna 1,6 milioni di euro a stagione ma la sua idea e quella di allinearsi ai top player della squadra e arrivare a percepire una cifra intorno ai 4 milioni. Troppi per la Roma che offre un contratto che oscilla tra i 2,5 e i 3.



La situazione ancora non si sbloccata, il divario tra le parti fa capire che una soluzione non può essere imminente ma l'idea di arrivare a dama esiste: il giocatore sa di avere il coltello dalla parte del manico, anche in virtù di un contratto in scadenza tra meno di due anni, ma si è convinto di non fare uno sgarbo alla Roma.