Quest'estate i tifosi della Roma dovranno dire addio a molti big. Sarà infatti difficile rivedere in campo con la maglia giallorossa Francesco Totti,, Kostas Manolas, e Radja Nainggolan.



Parlando in percentuali, al 90% Manolas e Totti lasceranno la Roma a fine stagione. Il numero 10 potrebbe smettere di giocare del tutto, mentre per Manolas si prospetta un futuro a tinte neroazzurre. Al 95% anche Szczesny cambierà maglia, visto che a giugno termina il prestito nella Capitale e farà ritorno all'Arsenal.



In crescita invece la percentuale di addio del belga Nainggolan, salita al 60%. Vi è un divario troppo ampio tra le sue richieste per il rinnovo e la proposta giallorossa, a partire dall'ingaggio che vorrebbe portare a 4,5 milioni di euro. Su di lui non molla il Chelsea, che potrebbe tornare alla carica quest'estate con un'offerta da 40 milioni di euro per il cartellino e 6 milioni di euro l'anno di ingaggio al calciatore.