Mario Rui, terzino della Roma, ai microfoni di Sky Sport parla dell'esplosione di Emerson Palmieri nel suo ruolo e del rapporto con Spalletti. "Il tecnico ha grande voglia e la trasmette alla squadra. Non vuole mai mollare un centimetro e vuole sempre cercare di fare bene e di vincere. Emerson? Da quando sono arrivato abbiamo instaurato un bel rapporto, visto che parliamo anche la stessa lingua. In ritiro vedevo grandi qualità in lui. Ora con la fiducia che ha, sta dimostrando di essere forte e di meritare quello che gli sta accadendo. Fisicamente sto bene, è normale che mi manchi ancora qualcosa però. Sicuramente ho lavorato sodo, più ora che in tuti i mesi della mia carriera. Il lavoro è stato fatto e continuerà a migliorare dal punto di vista fisico e tattico. Voglio essere una risorsa in più per il mister".