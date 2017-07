Il Napoli dovrebbe averla spuntata per Mario Rui. La lunga trattativa tra il club azzurro e la Roma è andata a buon fine. La squadra di Eusebio Di Francesco si è ritrovata in mattinata alla stazione Termini, pronta a partire in direzione Pinzolo. Rispetto all'elenco dei convocati, un solo assente: il terzino portoghese, che non è partito per il ritiro. Probabilmente le firme per il passaggio al Napoli arriveranno già oggi.