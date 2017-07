Sono ancora distanti Roma e Napoli per la cessione di Mario Rui ai partenopei. Monchi ha stabilito il suo prezzo e per ora, Aurelio De Laurentiis, non ha ancora accontentato le richieste del diesse romanista. Tant'è che il terzino portoghese domani salirà sul treno che lo porterà a Trento per raggiungere la Val Rendena, insieme ai suoi compagni romanisti per dar via al ritiro.



Ancora in stand by quindi, anche l'accordo che Mario Rui ha con i partenopei e con il suo maestro Sarri. Per vederlo in azzurro, il Napoli dovrà venire incontro ai desideri di Monchi.