Non solo Musonda nella missione inglese di Frederic Massara. Il ds della Roma, secondo quanto riportato da Il Tempo, avrebbe infatti sondato anche il West Ham per Sofiane Feghouli, esterno algerino in rotta con gli Hammers. Il calciatore era già nel mirino di Walter Sabatini nella scorsa sessione di gennaio e potrebbe essere il profilo ideale per Luciano Spalletti, ancora in attesa di un esterno offensivo dopo l'addio di Iturbe e la convocazione di Salah per la Coppa d'Africa.