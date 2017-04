Prima del fischio d'inizio di Pescara-Roma il dirigente giallorosso Frederic Massara è intervenuto a Premium Sport: "Dovremo fare molta attenzioni perché nonostante il Pescara sia quasi in Serie B avrà molte motivazioni per fare bene. Ci sono molti ex della Roma, Zeman è un ex, il loro presidente ha detto che vuole fare un favore al Napoli, quindi servirà la migliore Roma. Come cambiano le strategie di mercato con Monchi? La Roma si muoverà cercando di migliorare sempre. Monchi è il primo grande acquisto del mercato, è un dirigente che ha fatto cose straordinarie a Siviglia: ci sono tutte le premesse per avvicinarci ancora di più alla Juventus. Il gap è stato ridotto di molto rispetto agli altri anni, avvicinarci ulteriormente significa poter vincere qualcosa. La società vuole investire molto per far diventare la Roma una società importante a livello europeo e un club vincente. Sono salite le possibilità di una permanenza di Spalletti? Il mister è sempre stato chiaro, ha sempre detto che voleva concentrarsi sul finale della stagione e i risultati stanno arrivando. Siamo dietro solo a una Juve fortissima e da quando è arrivato Spalletti, l’anno scorso, stiamo facendo cose straordinarie. Poi a fine stagione faremo tutte le valutazioni. Il lavoro del mister è stato eccellente sul profilo tecnico, ha valorizzato molti giocatori ne ha lanciati altri: siamo molto felici di lavorare con lui e speriamo di poter continuare insieme. Le ultime gare di Totti con la Roma? Totti ha avuto un problema fisico purtroppo, è un peccato che il pubblico di Pescara non possa omaggiarlo come merita. La leggenda di Totti è intramontabile e durerà ancora per molti anni: il suo futuro è alla Roma come dirigente".