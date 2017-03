Ecco le parole del ds della Roma, Frederic Massara, a Sky Sport, dopo la sconfitta in casa contro il Napoli: "In Italia quando mancano 11 giornate alla fine è difficile accantonare ambizioni. Dobbiamo però essere consapevoli che la Juventus ora ha un margine da poter gestire meglio. La Roma ha dato grandi segnali di forza in tutto il campionato, anche oggi contro il Napoli che non mi pare abbia dominato. Avremmo meritato il pareggio vedendo le azioni create. Bisogna rimboccarsi le maniche e pensare all'impegno di giovedì contro il Lione. Supereremo bene questa sconfitta. Le scelte di Spalletti? Mi piacciono sempre: vi ricordo che con questo assetto al San Paolo abbiamo vinto 1-3. Non possiamo attribuire la colpa della sconfitta a questo modulo. Se mi aspettavo di più da El Shaarawy e Paredes? Siamo molto soddisfatti del loro rendimento. Sei giorni fa parlavamo di Roma stellare, oggi abbiamo perso contro il Napoli che è una delle quadre che gioca il calcio più bello".