Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha introdotto la presentazione di Clement Grenier, facendo il punto sul suo acquisto e sul mercato. "Clement è un talento del calcio francese, si è affermato in maniera chiara prima di avere qualche problema di natura fisica che ne hanno rallentato l'ascesa ma ora problemi sono stati superati. Siamo certi che il suo rilancio sarà importante. E' molto giovane ma ha maturato esperienza col Lione, di cui era capitano, e con la Nazionale francese. Ci aspettiamo ci possa aiutare nel finale di stagione e negli anni a venire. Vorrei ringraziare Clement, perchè in questa sessione ha scelto e voluto la Roma nonostante avesse altre offerte importanti. Il ragazzo arriva in prestito con diritto di riscatto. Clement completa un reparto che numericamente non era molto ricco, specialmente alla luce degli eventi che ci aspettano. Vogliamo arrivare in fondo a tutti gli obiettivi, siamo certi che aumenterà la qualità in un reparto nevralgico".