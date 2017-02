Poco prima del fischio d'inizio della sfida tra Crotone e Roma, il direttore sportivo giallorosso, Frederic Massara, ha parlato a Premium Sport, partendo dalle parole di Radja Nainggolan contro la Juventus: "Nella fattispecie darei un'altra chiave di lettura: in un dialogo privato, se si manifesta un'antipatia sportiva, ci vedo un sano spirito sportivo e la ricerca dell'ossessione alla vittoria, non vedo tutti questi connotati negativi. Spalletti? Rispettiamo la sua volontà di concentrarsi solo sul campo e conquistarsi la fiducia. De Rossi? Come per Spalletti, il suo rinnovo è auspicabile".



DA DZEKO A SALAH - "L'efficacia di Dzeko è ottima, sta facendo ottime cose e spero possa continuare così. Juventus aiutata? No, la Juventus sta facendo cose formidabili e difficilmente replicabili, vanno bene anche grazie a Roma e Napoli che la spingono a dare di più. Siamo sereni e tranquilli, la Roma continuerà ad essere competitiva. Sono contento di ricoprire questo incarico, è molto facile ricoprirlo qui nella Roma. Salah? Il suo ritorno è importantissimo, ha giocato una Coppa d'Africa da protagonista e vuole aiutarci a vincere qualcosa. El Shaarawy ha fatto molto bene, sono sicuro che lo farà ancora. Abbiamo un paio di mesi molto densi, speriamo di essere trionfatori in qualcosa e ci servono tutti. Quando si cerca la vittoria sul campo, la si costruisce tutti i giorni, il mister in questo è eccezionale nel ricordarlo alla società e ai giocatori. Juventus? Ci mancano sette punti, siamo convinti di avvicinarci sempre di più".