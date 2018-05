Sarà Fredric "Ricki" Massara il nuovo segretario generale della As Roma. A riportarlo è Il Romanista. Per lui si tratta di un ritorno, essendo arrivato a Trigoria già nel 2011, come principale collaboratore di Walter Sabatini, il direttore sportivo dei primi anni di gestione americana. Massara ha lasciato Suning (e l'Inter) alla fine dello scorso mese di marzo, in concomitanza col divorzio dello stesso Sabatini. Massara rivestirà il ruolo di segretario generale del club, con competenze sull'organizzazione generale della società e sui tesseramenti.