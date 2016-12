Non sarà un gennaio alla finestra, la Roma è pronta a rinforzarsi. Parola di Frederic Massara: il direttore sportivo giallorosso, come riporta Leggo, ha parlato al termine della sfida con il Chievo. "Torneremo sul mercato, saremo pronti a cogliere opportunità per integrare il nostro organico. L’arrivo di Monchi? Mi occupo del mercato dei giocatori, non di quello dei direttori".