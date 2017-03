Nell'ormai infinita sfida tra Francesco Totti e Luciano Spalletti, ad ergersi alfiere del capitano giallorosso, è Carletto Mazzone: «Spalletti deve darsi una calmata, non l'ho mai gradito - ha ribadito Mazzone in un'intervista rilasciata ai microfoni di Tele Radio Stereo - in diverse situazioni l'ho trovato esagerato, sia a livello comportamentale che tecnico. Non ho capito perché abbia voluto creare certe situazioni. Con Totti ha toccato il record, vuole comandare lui, è il padrone. Non condivido alcuni comportamenti di un uomo che vive nel mondo del calcio».



Parole dure utilizzate a difesa del suo grande amico Totti, che proprio qualche giorno fa gli aveva dedicato un messaggio d'amore per celebrare gli ottant'anni di «Carletto»: «Chissà come sarebbero andate la mia carriera e la mia vita se non ci fossi stato tu, tanti auguri mister mi hai fatto crescere come uomo e come calciatore».



Mazzone - scrive Il Tempo - quindi torna anche sulla questione contratto, perché se il capitano ha ancora voglia di giocare allora non devono esserci dubbi: «Francesco va sempre fatto giocare. Io un altro anno glielo concederei. E’ stato bravissimo nel finale della scorsa stagione, tutti ce lo ricordiamo. Questo non può essere un caso e dimostra quanto ancora possa dare a questa maglia. Prima di smettere deve darci un'ultima soddisfazione».