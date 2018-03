La Roma formato trasferta è da record. Il quarto successo consecutivo lontano dall’Olimpico fa salire a nove il numero di vittorie nel campionato a zaino in spalla dei giallorossi, scrive Il Tempo, per un totale di 31 punti in 14 partite. La media fa 2,21 ed è la migliore di sempre. Né lo Spalletti della passata stagione, 12 trionfi su 19 gare, né il Capello dello scudetto, 10 su 17, vantano un dato del genere, perché entrambi si sono fermati a 2. Il ritocco in positivo dopo la virgola è opera di Di Francesco, che ha davanti 4 appuntamenti in giro per l’Italia più un derby da «ospite» per provare a chiudere la stagione con questo score, diventando il miglior allenatore da trasferta della storia romanista: dopo la sosta si riparte da Bologna, poi c’è il derby in casa Lazio, una visita a Ferrara dalla Spal capace di bloccare la Juventus, a maggio si parte per Cagliari e, dulcis in fundo, il «suo» Sassuolo