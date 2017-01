Milan e Roma pronte a duellare in campo, con la lotta per il secondo posto in campionato, ma anche sul mercato. Entrambe hanno il chiaro obiettivo di potenziare la batterie degli esterni offensivi: Montella ha chiesto un'alternativa a Suso e Niang, Spalletti un vice Salah.



MISSIONE PER JESE' - Radar accesi in cerca di un'occasione. La Roma è forte su Jesè Rodriguez, una missione partita già da due settimane. Contatti continui con il Psg, si ragiona su un prestito oneroso da 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 23 milioni. Filtra grande ottimismo per il buon esito della trattativa ma i due club devono mettersi d'accordo su chi si farà carico dell'ingaggio da 3,5 milioni netti all'anno. Possiamo svelarvi anche un retroscena: il Milan aveva sondato questa pista prima del club di Pallotta ma non è andato avanti considerando gli alti costi dell'eventuale operazione. E qui entra in gioco il ruolo di Gines Carvajal, agente sia di Jesè che di Deulofeu, per quello che sarà il più interessante intrigo di mercato di questa sessione invernale.



STESSI OBIETTIVI - Se da un lato tesse la tela con la Roma, dall'altro lo fa con il Milan. Carvajal conta di accontentare i suoi due talenti, entrambi spagnoli e considerati delle eterne promesse. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, qualora non arrivi l'accordo tra Psg e Roma per Jesè, Spaletti avrebbe già pronta l'alternativa che risponde al nome di Gerard Deulofeu, ex canterano del Barcellona e ora in forza agli inglesi dell'Everton. Massara ne ha già parlato con il suo agente, c'è il gradimento da parte dello staff tecnico.



CONCORRENZA AL MILAN - Il rischio per il Milan di perdere quota sul talento classe 1994 è molto alto. Il club di Liverpool non è intenzionato ad accettare la proposta di un prestito secco, vorrebbe inserire l'obbligo di riscatto fissato al raggiungimento di determinato numero di presenze. Tantomeno il giocatore sta facendo pressioni in tal senso, non totalmente convinto della formula dell'eventuale trasferimento. Attenzione alla Roma che, a differenza di Galliani, può garantire anche per un prestito oneroso, stessa formula studiata per Jesè. Come una partita a scacchi, un gioco a quattro squadre che può regalare colpi di scena clamorosi. Molto dipenderà dal summit, previsto tra oggi e domani, di Carvajal con la dirigenza dell'Everton: i rossoneri restano avanti ma occhio al sorpasso.