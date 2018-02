È il signor Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo l'arbitro designato a dirigere l'importante posticipo delle 20.45 tra la Roma e il Milan in programma allo Stadio Olimpico. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Preti mentre il quarto uomo è il signor Guida. Il Var è il signor Irrati della sezione di Pistoia coadiuvato dall'assistente Var Carbone. Calciomercato.com vi propone la moviola LIVE della gara.



PRIMO TEMPO

6' - Fuorigioco inesistente fischiato a Bonaventura che controlla il pallone in area piccola su respinta da corner, ma viene fermato dalla segnalazione dell'assistente.

13' - Manca un giallo a Kessie che colpisce a gomito largo Nainggolan in contrasto aereo.

34' - Intervento dubbio in area di rigore del Milan. Pellegrini entra a contatto prima con la gamba di Bonaventura e poi su quella di Ricardo Rodriguez. Mazzoleni lascia correre e il var non interviene.