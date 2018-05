In questi giorni Monchi è volato a Lisbona per mandare avanti due trattative. La prima è per Rodrigo Battaglia, centrocampista 27 enne dello Sporting. La seconda per Talisca, trequartista del Benfica che in quest'ultima stagione ha giocato al Besiktas. Il club turco è intenzionato a mettere sul piatto 20 milioni per il riscatto del giocatore che però preferisce la destinazione Roma.