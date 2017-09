Monchi, direttore sportivo della Roma, ai microfoni di Movistar Minuto 0 ha parlato dell'imminente sfida con l'Atletico Madrid. "È una squadra che conosce perfettamente i tempi della partita. Per me è l’avversario più difficile del girone, anche più del Chelsea. Loro sono già quattro-cinque anni che lavorano insieme, con lo stesso tecnico e senza aver cambiato troppi giocatori e per questo è un avversario davvero molto temibile. È stato un fine settimana molto piovoso, la nostra gara è stata rinviata. Non so se sia stata una cosa buona per noi, sono tanti giorni che non giochiamo e credo che sarebbe stato positivo giocare per ritrovare il ritmo partita. La squadra sta comunque lavorando bene. Stiamo crescendo".