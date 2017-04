E' un video su Facebook, pubblicato dal profilo ufficiale della Roma, a far sussultare i tifosi romanisti: Monchi, ex direttore sportivo del Siviglia, è atterrato all'aeroporto della città capitolina. In attesa dell'ufficialità del suo passaggio alla società giallorossa, il video è più di un indizio in questa direzione.



DS AL TOP - Monchi potrebbe già essere presente alla partita della Roma questa sera contro il Pescara. Nonostante le tante offerte ricevute, tra cui numerose dalla Premier League, dunque, lo spagnolo arriva nella capitale nel posto che fu di Walter Sabatini. Si presenta come uno dei migliori tra i direttori sportivi europei, considerando i talenti portati al Siviglia, tra cui si ricordano in particolare Dani Alves, Ivan Rakitic e Carlos Bacca, i quali hanno prodotto generose plusvalenze al momento dei rispettivi cambi di maglia.

Monchi è atterrato a Roma / Monchi has landed in Rome Pubblicato da AS Roma su Lunedì 24 aprile 2017