A due giorni di distanza dal caso del video di festeggiamenti di Capodanno di Radja Nainggolan, la Roma si fa sentire. E lo fa attraverso il suo direttore sportivo, Monchi, che prima dell'allenamento della squadra di Eusebio Di Francesco di questo pomeriggio ha tenuto un duro discorso davanti ai giocatori: "In questo momento delicato va dimostrata mentalità vincente", le parole riportate da Sky Sport. "Chi non dimostrerà di avere questo tipo di atteggiamento non può avere posto nella Roma".



MESSAGGIO CHIARO - Parole forti, con Monchi che, pur senza rivolgersi direttamente al centrocampista belga, ha fatto chiaro riferimento a quanto avvenuto negli ultimi giorni. La Roma ha mandato il suo messaggio, forte e chiaro: chi non lo recepisce non potrà far parte del gruppo giallorosso.