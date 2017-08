"E’ stato un sorteggio duro. Ovviamente le squadre erano divise in più fasce e quindi si poteva immaginare di non avere un sorteggio favorevole. Il nostro girone è uno dei più difficili perché affronteremo la squadra campione in carica della Premier League, una squadra che ha disputato negli ultimi anni molte finali di Champions League ed il Qarabag che ho visto nei preliminari della competizione ed è forte e la trasferta a Baku sarà stancante". Monchi, direttore sportivo della Roma, ha commentato ai microfoni di Bein Sports il girone di Champions dei giallorossi. "Il nostro girone sarà molto difficile ma daremo il 100% per cercare di superarlo. Sulla carta, nel nostro girone, le due favorite sono Chelsea ed Atletico Madrid. Però, noi stiamo lottando per affrontare tutte le competizioni al massimo, soprattutto in Europa. La Roma vuole fare la propria storia in Champions League e ci proveremo con ogni mezzo a nostra disposizione".