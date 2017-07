Monchi, direttore sportivo della Roma, parla in conferenza stampa di Gregoire Defrel, obiettivo di mercato dei giallorossi: "E' lontano. Stiamo cercando un giocatore con un profilo simile a quello di Defrel, non è l'unica opzione. Ieri abbiamo incontrato il Sassuolo, ma la distanza è ancora molto ampia. Noi vogliamo pagare per il reale valore del giocatore, così come fatto per le uscite. Noi rispettiamo la posizione del Sassuolo, ma non compriamo giocatori con prezzi fuori mercato".